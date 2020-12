Retour sur les 100 dans du Congrès de Tours avec François-Olivier Touati

Il y a 100 ans, du 25 au 30 décembre 1920, se tenait le Congrès de Tours. Cet événement a durablement structuré la vie politique à gauche. Tous les représentants de ce qui était alors la SFIO, c’est à dire la Section Française de l’Internationale Ouvrière se réunissent, pour décider, ou non, de leur adhésion à la 3è Internationale communiste ; c’est à dire pour décider s’ils restent, ou non, fidèles à la Russie. Donc c’est un instant de rupture comme chacun sait, sur lequel nous revenons ce soir avec François Touati, doyen de la faculté des arts et sciences humaines à l’université de Tours.