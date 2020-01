La nouvelle émission de RCF Vaucluse" Retour vers le Futur!" tous les Lundi en direct ( 11h/12h)

Teddy Follenfant reçoit 1 Artisan/ Artiste qui nous parle de son parcours, de sa vie, de ses passions, de ses oeuvres et 1 Fondateur d'une Start Up innovante liée aux nouvelles technologies. Aujourd'hui Invités:

- Hervé THIBAULT/ Artisan Peintre, scuplteur....Une vie d'Homme et d'Artiste

- Philippe MAUZET/ Créateur de la Start Up" HYDRATIS" dans le cadre de la pépinière CLEANTECH créée par la Métropole Aix Marseille Provence.