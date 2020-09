Retour vers le Futur! Du Recrutement à l'Atelier d'Art.

Teddy Follenfant reçoit une jeune Start-Up " PEOPLE IN" qui est un service de recrutement innovant et Mathieu GILLET/ Sculpteur, Dinandier, Lauréat Régional du Concours Atelier d'Art de France/ Région PACA.

Invités:

- Elodie SARFATI/ Fondatrice de PEOPLE IN

- Mathieu GILLET/ Atelier GM