Retour vers le Futur : Le RDV des Start Up et des Artisans Créateurs

Retour vers le Futur: l'émission qui vous hypnotise



Invités :

- Guillaume GAUTIER/ Fondateur de la Start Up DREAMINZZZ, le masque d'auto-Hypnose/ Formateur et Praticien en Hypnose.



- Pascale VIAL/ Artisane Créatrice de Peinture sur Soie à Pernes les Fontaines. Les Foulards en soie et les façonnés velours sont très recherchés.