"On retrouve l'Isère natale de Berlioz tout au long de son œuvre"

« En l'apercevant, je sentis une secousse électrique ; je l'aimai, c'est tout dire. Le vertige me prit et ne me quitta plus ». Ces mots sont ceux d'Hector Berlioz, écrits dans ses Mémoires, décrivant son premier émoi amoureux à l'âge de 12 ans.

Au-delà de ses talents de compositeur, ce passionné était aussi écrivain, chroniqueur, journaliste.

La vie de Berlioz fut romanesque et les 150 ans de sa mort en 2019 sont l'occasion de la redécouvrir.

Le 18/19 régional reçoit l'un des meilleurs connaisseurs du musicien : Bruno Messina, directeur du Festival Berlioz et coordinateur de l'hommage national rendu au compositeur natif de La-Côte-Saint-André, dans le Nord-Isère.