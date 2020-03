Revitalisation de trois centres - bourgs dans l’Aude

24 étudiant.e.s en architecture, en immersion dans les 3 communes de: : Cuxac-d'Aude, Peyriac De Mer Aude, Sigean, pour faire remonter les problématiques et proposer des solutions.

Clément et Quentin, nous parlent de Peyriac de mer, Florian et Clara de Cuxac d'Aude, Romea et Elisa de Sigean. Ils sont accompagnés par Jérôme Lafond, Co-dirigeant de Studio Lafond. École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier