Reyclivres: donner une seconde vie solidaire aux livres

Recyclivres reprend les ouvrages dont vous ne voulez plus pour leur donner une seconde vie. Ce week-end, l'entreprise propose une grande collecte et vente place de la République, à Paris : les Recylivres Days. Pour 10 livres vendus, 1 euro sera reversé à l'association Lire et Faire lire pour lutter contre l'illettrisme.

Recyclivres propose une action durable et solidaire. Elle reprend gratuitement vos livres devenus superflus afin de les revendre. 10% du prix de vente net est reversé à des associations ayant des actions concrètes en faveur de l'éducation et de l'écologie. Comme le souligne David Lorrain, le fondateur de l'association, "l'immense majorité des personnes n'a pas envie de jeter ses livres à la poubelle!" Pourquoi, alors, ne pas leur offrir une nouvelle existence?

Ce week-end, donc, auront lieu les Recyclivres Days à Paris. Un public nombreux est attendu pour cette seconde édition : l'an passé, des centaines de personnes y ont déposé plus de 16 000 livres.

Lutter contre l'illettrisme

Une partie de l'argent récolté ira à l'association Lire et Faire lire, qui lutte contre l'illettrisme. David Lorrain est conscient des enjeux : « plus tôt on met un livre dans la main d’un enfant, le mieux il sera armé pour l’avenir, et la société aussi ».