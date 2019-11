Richard Frères : des innovations permanentes dans le textile de santé



Le savez-vous ? Le département de la Loire représente la première concentration d'entreprises de textile de santé en Europe.

Et il compte parmi ces entreprises plusieurs leaders européens et mondiaux en la matière.

La société Richard Frères n'est pas en reste. Si elle a démarré dans le textile d'habillement il y a plus d'un siècle, elle a su prendre le tournant du textile de santé dès les années 80.

Aujourd'hui, l'entreprise dirigée par Philippe Vernay, pense même dispositifs de santé connectés.