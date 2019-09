Richard LIOGER, candidat à la mairie de Metz en 2020

Richard LIOGER, député « La République en Marche de Moselle », a déclaré sa candidature pour la mairie de Metz mardi 3 septembre 2019.



Il se lance sans attendre l'investiture de son mouvement. Richard LIOGER se dit légitime pour porter une équipe vers la victoire en mars prochain, et déterminé à aller jusqu'au bout. Son projet : faire de Metz la « cité européenne de l'écologie, et de l'entrepreneuriat ». Avec quelques mesures phares, dont la gratuité pour les moins de 26 ans des transports, du sport, et de la culture. 3 questions à Richard LIOGER.