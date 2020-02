Richard LIOGER petite enfance, écoles, jeunesse, séniors, et solidarités à Metz

Richard LIOGER présentait samedi 8 février 2020 son programme pour la petite enfance, les écoles, la jeunesse, les séniors, et les solidarités.



Il souhaite notamment développer les repas bio et produits locaux, renforcer l’éducation à la nature et l’écologie, sensibiliser au numérique dans les écoles et via des écoles du numérique pour les séniors, ou encore créer une maison des parents, lieu d’échanges et d’aide à la parentalité.