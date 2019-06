Rideau rouge, écran noir 17 mai 2019

Dans Rideau rouge, écran noir cette semaine, il sera question de la Nuit des musées qui investira de nombreux sites, parfois insolites, de notre département.

Avant cela, nous ouvrirons l’agenda des spectacles et des concerts, tandis que Pedro Almodovar, et son nouveau film très autobiographique, Douleur et gloire, en compétition à Cannes cette année, est le gros plan cinéma cette semaine et que My Finest work, bel album folk pop de l'Américain Andrew Bird est lui, notre Coup de coeur musical.



© El Deseo/Pathé



© EMI Records