Rideau rouge, écran noir, le magazine de l'actualité culturelle et des spectacles de RCF Saint-Etienne vous donne rendez-vous chaque semaine. Tous les vendredis en direct, retrouvez l'émission des bons plans culture et loisirs en Loire Sud. Jean-Claude Duverger et Fabien Genest évoquent le théâtre, la danse, le cinéma et la musique, en un mot le spectacle vivant, avec passion.