Dans Rideau rouge, écran noir cette semaine, il est question d’arts du cirque et du festival des Préamballes qui battra le pavé forézien, ce week-end et la semaine prochaine, prélude aux Monts de la Balle qui prendront le relais. Nous parlerons également cinéma et de Venise n’est pas en Italie, une comédie très réussie d’Ivan Calbérac tandis que Lee Fields, et son nouvel album à la soul rétro, It Rains Love, est le Coup de cœur musical cette semaine.



© StudioCanal



© Big Crown Records