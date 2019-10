À Roanne, un permis de louer contre les logements insalubres

Louer un logement, oui, mais gare aux propriétaires malhonnêtes ! Les propriétaires roannais qui ont un logement depuis plus de 15 ans devront désormais demander un permis de louer. Ce dispositif issu des lois sur le logement Alur et Elan votées fin 2018, est destiné à lutter contre la location de logements insalubres. Il est appliqué depuis le 1 octobre 2019 dans quelques quartiers de Roanne et dans un quartier de Riorges.

Yves Nicolin, le maire LR de Roanne a fait le constat dès 2014 que sa ville comportait beaucoup de logements innocupés, anciens et parfois très vétustes. Dans un premier temps, la ville a mis en place des aides financières pour que les propriétaires fassent des travaux. Ce sont 2000 logements qui ont été rénovés de cette façon.

Aujourd'hui la ville "passe à la répression", en mettant en place ce permis de louer qui est un document administratif. Quand le propriétaire en fait la demande, son appartement est visité. Après la visite, il y a des prescriptions, voire un "refus de louer" de la part des autorités municipales.