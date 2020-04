Robert Fery se remet du corovavirus.

Robert Fery, notre ancien directeur et ancien président de Radio Jerico se remet du coronavirus, il sera au téléphone avec nous en fin d'émission. Nous nous glisserons une nouvelle fois dans les pas de Pia, Olivier Pia, grand reporter de proximité pour rencontrer un musicien confiné John Chris Meyer. Le nouveau numéro de la Semaine avec Jean-Pierre Jager, l'actu en région avec Sébastien Souici, les non sorties ciné et Moselle actu commente l'actu avec Roger Cayzelle et Arlette Pergent.