Roche-la-Molière sur les traces d'un passé sans doute plus ancien

Invité(e)s : Michèle Fontbonne Présidente de l'Association Amiproche et Christian Ranchon, un rouchon passionné d'archéologie



Soutenu par l'Association Amiproche et de nombreux autres acteurs, Christian Ranchon est en train de faire reculer la chronologie de Roche-la-Molière. Il nous explique sur quelles bases et nous présente ses découvertes.

L'Association rouchonne Amiproche redémarre ses activités à partir de plusieurs temps forts :

samedi 19 septembre marches découvertes " sur les traces du passé minier de la commune"

dimanche 20 septembre marches découvertes "sur les traces d'une exploitation meulière ancienne"

une chasse au trésor pour les plus jeunes

et samedi 10 octobre : d'autres propositions à retrouver dans l'Agenda de "Pays d'Art et d'Histoire"