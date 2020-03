ROFIM Le facebook des Médecins

ROFIM, la plateforme dédiée uniquement aux professionnels médicaux, est une solution simple et rapide pour que les médecins communiquent entre eux. C'est une sorte d'Hôpital virtuel à disposition.

Invités:

- Emilie MERCADAL/ DG de ROFIM



Retour vers le Futur/ Artisan et Artiste

- Michel LAGRANGE/ Fondateur de l'Entreprise SOLAG qui entremêle les technologies les plus modernes à la restauration des sols les plus authentiques