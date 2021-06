Roger Sengel, et la baisse dégressive des aides du Fonds de solidarité

Depuis le 1er juin, les aides du Fonds de solidarité envers les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire baissent. De 100% de la perte du chiffre d’affaires pris en charge, on passe à 40% en juin, 30% en juillet 20% en août. Quel impact sur les commerces et les restaurants dans le Bas-Rhin ? Adrien Beaujean a posé la question à Roger Sengel, président de l’UMIH 67, le Groupement des Hôteliers, Restaurants et Débitants du département.