Rompre l'isolement grâce au covoiturage solidaire

Habiter dans un village reculé de France peut être agréable à vivre, mais pour une personne isolée, âgée, malade et avec peu de moyens, se déplacer devient très compliqué voire impossible. Hors de question de prendre un taxi, la note serait salée, ni de prendre un bus qui ne passe pas dans tous les villages. Une solution, en Val de Loire, avec l'association des Roues d'Secours du Vignoble qui offre un service de covoiturage solidaire pour améliorer la mobilité des personnes isolées.

Une centaine de bénévoles s'improvisent conducteurs, le temps d'un trajet plus ou moins court pour se rendre par exemple à un rendez-vous médical. Le coût ? Seulement 35 centimes d'euro par kilomètre, et une adhésion annuelle à l'association fixée à 3€.

Jean-Marc Peignen, le président des Roues d'Secours du Vignoble, est l'invié de Melchior Gormand.

- https://www.facebook.com/lesrouesdsecours/

- rsvignoble@gmail.com, 06 11 03 63 95

