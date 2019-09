Roulez contre le cancer...



C'est l'objectif de l'association bisontine la ronde de l'espoir... Du 13 au 15 septembre dernier... Près de trente membres ont pris leur vélo pour parcourir pas moins de 380 kilomètres et 6 000 mètres de dénivelé positif en trois jours...



Près de 90 000 euros ont été récoltés ces quatre dernières années... et 26 500 euros ont été reversés à la ligue contre le cancer....



Pour en parler Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon reçoit Jean-Marie Vivot, président de l'association la Ronde de l'espoir et Thierry Duquet l'un des membres....