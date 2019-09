Ronde de l'espoir participant

Rouler à vélo contre le cancer...



C'est l'objectif de l'association bisontine la ronde de l'espoir. A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, près de trente membres prennnent leur vélo pour parcourir pas moins de 380 kilomètres et 6 000 mètres de dénivelé positif en trois jours.



Près de 90 000 euros ont été récoltés ces quatre dernières années et 26 500 euros ont été reversés à la ligue contre le cancer.



Pour en parler Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, reçoit Thierry Duquet membre et participant à la ronde depuis près de 4 ans