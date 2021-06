Roselyne Bachelot à Bourges affirme son adhésion au pass sanitaire

Roselyne Bachelot était à Bourges ce lundi pour la deuxième édition des Etats Généraux des festivals, juste après la clôture du Printemps. Dans un contexte où les festivals de l'été ne vendent pas beaucoup de places, la ministre de la culture a défendu le pass sanitaire : c’est "une opportunité" selon elle.



Entre 10 et 15 % des propagandes électorales n'ont pas été distribuées pour les élections régionales et départementales. Est-ce déjà arrivé en France ? Faut-il minimiser l'impact sur les scrutins ? Quelles conséquences en tirer ? Eléments de réponse avec Pierre Allorant, politologue et spécialiste de l'histoire politique en Centre-Val de Loire.



Et puis le socialiste François Bonneau est toujours président de notre région Centre-Val de Loire pour un troisième mandat. Quelles sont ses priorités pour demain ? Il sera notre invité dans cette édition.