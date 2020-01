Rotary 3QA Mme Nigon

Mardi 4 février à 19h30 à l'Alhambra à Saint-Etienne et au Family à Saint-Just Saint-Rambert, deux soirées organisées par les clubs Rotary de notre région, au profit de la recherche sur les maladies dégénératives du cerveau qui touchent tant de familles !

Une soirée originale avec Le prince oublié, un film grand public avec Omar Sy en avant-première, et des interventions de spécialistes et de chercheurs qui oeuvrent sur notre territoire.

Nicole Nigon du Rotary présente ces soirées.

Tous renseignements sur " espoir en tête loire sud "