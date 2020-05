ROUILLAC #SoutiensUnArtiste ONLINE

Une initiative exceptionnelle en soutien aux artistes qui peinent pendant cette période de confinement.

rouillac.com

Pour permettre à ces artistes de présenter une œuvre, de la vendre afin de parer à des dépenses vitales, une vente solidaire sans aucun frais, aux enchères sur l’Internet, est née. La maison de ventes Rouillac a initié cette aventure, #SoutiensUnArtiste, avec l’aide du magazine Artension, du salon Puls’Art et du CCC OD (Centre de Création Contemporaine Olivier Debré). Chacune de ces structures agit bénévolement.

450 oeuvresDu 30 avril 18h au 6 mai 2020 15h, plus de 400 œuvres sont présentées sur le site rouillac.com.

- La première partie des artistes participants vendent pour leur propre compte et reçoivent 100 % du fruit de la vente de leur œuvre, sans aucun frais, à titre exceptionnel.

- La seconde partie des artistes, altruistes, parfois très célèbres, ainsi que certains collectionneurs et galeristes, offrent le fruit de leurs ventes pour constituer un fonds dédié géré bénévolement par la Fondation Taylor : le fonds #SoutiensUnArtiste versera des chèques (1 000 € par artiste). Tout artiste en situation de grande précarité peut faire appel à ce fonds.

100 donateurs

Parmi sur : la photographe Sarah Moon, le nouveau réaliste Jacques Villeglé, le dessinateur Ernest Pignon-Ernest, les peintres Robert Combas et Abraham Haddad, les sculpteurs Coskun et Marc Petit, etc. Parmi nos soutiens : les collectionneurs Antoine de Galbert, Hervé Courtaigne et Jean-Claude Volot. MERCI à eux.

Soyez curieuxÀ partir du jeudi 30 avril 2020 à 18h, découvrez sur rouillac.com de nombreux artistes épatants, des œuvres parfois stupéfiantes à des prix très humains (50 à 10 000 €). Faites-vous plaisir en aidant un artiste à vivre.

Mode d'emploi

Inscrivez-vous sur rouillac.com et déposez vos enchères pour les œuvres que vous aimez.

Mercredi 6 mai : remportez ces œuvres si vous en êtes l’enchérisseur ultime.

Quelques jours plus tard : Un transporteur dépose les œuvres que vous avez choisies et payées à votre domicile.