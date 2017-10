[RVH 2017] Le Cercle des Entreprises du Vendômois insuffle l'esprit d'innover aux collégiens

Dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire, le Cercle des Entreprises du Vendômois organise une conférence et des ateliers pour des collégiens de Vendôme et de Mondoubleau.

L'Economie et l'Histoire ont rendez-vous ce jeudi à Blois mais aussi à Vendôme. La Chambre de commerces et d'industrie de Loir-et-Cher, qui organise la 4e édition de l'économie aux Rendez-vous de l'Histoire, a confié au Cercle des Entreprises du Vendômois l'organisation d'événements autour de l'esprit d'innovation et d'entreprise.

Ce jeudi, les Vendômois pourront notamment assité à une conférence à 18h30 au Minotaure, de Michel Godet, économistes et éactivite" des dynamiques d'innovation. Il interviendra sur le thème "Innover dans un territoire".

L'association vendômoise a aussi profité de cette conférence pour poursuivre son travail de développement des liens entre le monde scolaire et l'entreprise.

Ce jeudi après-midi, des élèves de 3e des collèges de Vendôme et de Mondoubleau vont participer à des ateliers animés par les entrepreneurs du Vendômois. Les interventions tourneront autour de la question de la révolution industrielle et l'innovation grâce à des exemples dans le Vendômois.



