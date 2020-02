Rythmes scolaires: comment permettre aux enfants de donner le meilleur

Le Tour de France RCF, dans la perspective des municipales, se poursuit. Après Brioude en Haute-Loire, Toulon dans le Var, les micros du Temps De Le Dire sur posent à Beaucamp-Ligny, une commune située dans le département du Nord, dans le pays des Weppes, à 10 kilomètres au Sud-Ouest de Lille.

L’un des pôles de la commune, c’est l’institution sainte Marie qui accueille RCF dans ses murs. Un établissement qui regroupe pas moins de 3.000 élèves de la maternelle aux classes prépa. Dans un tel contexte, difficile de ne pas aborder la question des rythmes scolaires. Une question qui préoccupe élus, enseignants, directeurs d'école, parents, et élèves.

Les réformes dans ce domaine se sont succédées suscitant débats et controverses. Outre les défis que ces dispositifs représentent pour les communes, il s’agit aussi de mieux cerner quels sont les points forts et les points faibles des différents rythmes scolaires qui doivent avoir pour enjeu principal de permettre aux enfants et aux jeunes, en développent harmonieusement toutes leurs capacités, de donner le meilleur d’eux-mêmes.