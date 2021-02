Sa place de livraison supprimée, un commerçant marseillais prend 5000 euros de PV

8600 euros de dette de stationnement pour une Marseillaise handicapée. L'affaire a fait grand bruit à Marseille en début de semaine. Titulaire d'une carte d'invalidité du département, elle devrait pourtant pouvoir se garer gratuitement dans les rues de la ville.

Et bien sachez que ce n'est pas terminé. Le fils de cette marseillaise médiatise pour RCF le cas de son père, commerçant dans le quartier du Camas à Marseille. Il effectue des livraisons tous les jours et se fait harceler de PV cette fois-ci par vidéo surveillance. Inadmissible pour son fils Nouredine Azzouk joint par téléphone. Il dénonce la suppression sans concertation d'une aire de livraison. Conséquence, son père a déjà payé 5000 euros de PV car il ne sait plus ou se garer pour livrer le pain à ses clients.

Nouredine Azzouk veut désormais une rencontre avc le maire de Marseille pour faire part des cas de ses parents qui concernent selon lui "bien d'autres habitants du quartier".