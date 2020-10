Sabine Ferrand : " Laissez les restaurants ouvrir au moins à midi "

Au lendemain des annonces du Président de la République concernant le reconfinement et la fermeture des commerces non essentiels, Sabine Ferrand, la président de l'Union des métiers de l'hotellerie et de la restauration de l'Indre et Loire et du Loir et Cher s'exprime au micro de RCF. Elle carint des fermetures en cascade après cette nouvelle epreuve et regrette que son coprs de métier soit depuis le début dela crise une "variable d'ajustement".