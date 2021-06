Sailing Hirondelle et l'expédition "Les Maux Bleus"

Créée à Brest en 2019, l’association "Sailing Hirondelle" regroupe une vingtaine de bénévoles d’horizons très différents, tous convaincus de la nécessité de montrer que les bouleversements environnementaux sont déjà bel et bien présents sur nos côtes. En rendant ces impacts plus visibles, plus tangibles, les citoyens auront davantage envie de s’engager pour l’environnement - et donc pour les humains. C'est cet objectif en tête qu'ils lancent l'expédition "Les Maux Bleus", on en parle avec Louise Ras coordinatrice scientifique en charge de l’expédition Les Maux Bleus, sur la goélette qui servira à l'expédition.

Pour retrouver l'appel à projet : https://www.sailinghirondelle.com/appel-a-projets