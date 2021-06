Saint Césaire d’Arles, figure de l’Église pour aujourd’hui

15 jours c’est le temps que nous propose don Antoine Barlier, prêtre de la Communauté Saint-Martin à la paroisse d’Arles, pour prier avec Saint Césaire. Grande figure de la chrétienté provençale, Césaire d’Arles vécut au Vème et VIème siècle, et fait actuellement l’objet d’une cause pour devenir docteur de l’Église. C’est au travers de cet ouvrage « Prier 15 jours avec Saint Césaire d’Arles », que don Antoine nous invite à cheminer sur les pas d’un maître de prière et de vie chrétienne. Que nous enseigne Saint Césaire sur l’Église ? Pourquoi se mettre 15 jours à son école ? Qu’est-ce que sa spiritualité a à nous offrir aujourd’hui ? Il répond à toutes ces questions au micro de Dialogue RCF.