Anne-Marie YANEZ, responsable du service Archives de Saint-Chamond et Nicole FOREST, élue déléguée au Patrimoine, au Tourisme et aux Archives de la ville de Saint-Chamond.

Dans la vallée coule une rivière ....

Le Gier qui coule dans la vallée à laquelle il a donné son nom et façonné son empreinte est pourtant encore une rivière souvent méconnue.

Partons à la découverte d'une histoire ancienne de Saint-Chamond au fil de l'eau et des ponts aujourd'hui disparus le long du Gier et du Janon.