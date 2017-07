A Saint-Etienne, GreenCup propose des gobelets réutilisables

Rendre l'écologie plus sympathique, plus ludique, c'est déjà un défi en lui-même, qui ne fait pas peur aux 3 co-fondateurs de la société GreenCup basée à Saint-Etienne spécialisée dans la fabrication de gobelets réutilisables et personnalisables.

8 000 gros clients, les festivaliers, les entreprises, ou encore les événements sportifs majeurs comme l'Euro 2016. Des gobelets que les particuliers peuvent commander pour une occasion spéciale type baptêmes ou mariages. Romain Wisseler, un des 3 co-fondateurs, retrace l'histoire de cette success-story. Reportage de Victorien Duchet, RCF Haute-Loire.