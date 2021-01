Gabrielle Pister et Michel Pexoto, tous deux très engagés au sein de la Société Saint Vincent de Paul en Moselle, viennent nous redire toute la richesse de leurs actions variées auprès des personnes les plus seules et les plus démunies.Les visites à domicile demeurent leur princiaple mission et pour cela,leurs besoins de bénévoles sont réèls!