Sainte-Marie Lyon : une architecture au service de l'éducation

Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte du groupe scolaire Sainte-Marie Lyon, généralement plus connu sous le nom des "Maristes".

4 sites accueillent aujourd'hui les élèves : 3 à Lyon (Saint-Paul, dans le quartier du même nom, la Solitude et Made in sur la colline de Fourvière) et un dans le Nord-Isère, à la Verpillière, près de Bourgoin-Jallieu.

Un cinquième site verra bientôt le jour à Meyzieu, un lycée, dont la pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi 2 octobre 2020.

Tout au long de son histoire, Sainte-Marie Lyon a eu à cœur de mettre l'architecture des bâtiments en lien avec son projet éducatif. C'est que nous allons comprendre avec ce reportage signé Jean-Baptiste Cocagne.