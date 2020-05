Sainte Thérèse à l'honneur dans "Secrets d'histoire"

Diffusée lundi dernier sur France 3, l'émission Secrets d'Histoire sur sainte Thérèse de Lisieux a réuni plus de 2.400.000 téléspectateurs. On a plus l'habitude de voir dans la célèbre émission d'histoire présentée par Stéphane Bern des têtes couronnées ou en tout cas les puissants de ce monde. Disponible sur internet jusqu'au 3 juin, le documentaire donne la parole à des personnalités connues des catholiques, comme Henri Quantin ou Christiane Rancé, mais aussi à la supérieure des carmélites de Lisieux.



France 3 à la découverte des hauts lieux thérésiens

Fait extrêmement rare, des caméras ont pu tourner dans l'enceinte du carmel de Lisieux où elle est entrée à l'âge de 15 ans, et filmer la cellule de sainte Thérèse, mais aussi l'infirmerie où elle est morte de la tuberculose, le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Le téléspectateur visite aussi Les Buissonnets, la maison où vivait la famille Martin à Lisieux. "C'est très émouvant de se retrouver sur les traces de sainte Thérèse dans sa maison, là où elle a vécu, une maison modeste où on peut s’identifier", a déclaré Stéphane Bern sur RCF Calvados Manche.

Le tournage qui a commencé en septembre dernier, a été réalisé durant les fêtes de sainte Thérèse, qui ont lieu chaque année autour du 1er octobre. Quelques images ont été aussi tournées à Alençon dans l’Orne où est née Thérèse Martin et où se développe aujourd'hui une ferveur autour de ses parents, Louis et Zélie Martin. Le 18 octobre 2015, ils étaient le premier couple de l'histoire de l'Église à être canonisé.



Pourquoi un "Secrets d'Histoire" sur la petite Thérèse ?

La célèbre émission d'histoire s'intéresse le plus souvent aux grands de ce monde, mais c'est la popularité de celle que l'on nomme "la petite Thérèse" qui a attiré l'attention des équipes. "On avait très envie de consacrer une émission Secrets d’Histoire à cette sainte très populaire chez les Français et dans le monde entier", a expliqué le présentateur vedette de l'émission.

Ce qui a séduit Stéphane Bern chez sainte Thérèse : "Son message est d’une grande simplicité, le chemin vers la sainteté est souvent présenté comme un chemin fait de grands exploits de choses héroïques. Sainte Thérèse propose une voie plus simple quotidienne des choses de tous les jours, faire le bien autour de soi distribuer un message d’amour."



ces personnalités qui vénéraient sainte Thérèse

Parmi les personnalités qui ont eu une dévotion particulière pour la sainte, l'émission "Secrets d'Histoire" ne manque pas de citer Édith Piaf ou encore le président François Mitterrand qui, en 1995, toucha, en secret, les reliques de la sainte à Paris.

Et puis il y a toutes ces stars d’aujourd’hui qui sont attachées à sainte Thérèse comme la chanteuse Natasha St-Pier, qui, en 2013, a adapté en musique les poèmes de la petite Thérèse dans un album intitulé "Vivre d’amour". L'émission de France 3 n'oublie pas de mentionner que les mémoires de sainte Thérèse, publiées en 1898, sous le titre "Histoire d’une âme" se sont vendues peu après sa mort à plus de 500 millions exemplaires dans le monde entier.