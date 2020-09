Saison touristique : bilan contrasté et changement de pratiques

Le message était limpide : avec les restrictions sanitaires cet été, partir près de chez soi, c’est s’assurer étonnement et dépaysement ! Les sarthoises et les sarthois étaient invités à poser leurs valises dans leur propre département, à changer, peut-être, leurs habitudes et, surtout, revoir leurs plans estivaux. L’appel a t-il été entendu ? Réponse dans ce nouveau numéro du Coup de Projecteur.



avec Jean-Jacques Foignet, directeur de Sarthe Tourisme