Salade tomates mozza, ratatouille maison ou bol de fruits frais

Ces recettes de saison font envie à l’approche de l’été. La fête des fruits et légumes frais c'est jusqu'à dimanche (20 juin) partout en Occitanie.

Ateliers culinaires, dégustations et jeux pour se reconnecter au bien manger, dans les mairies, centres de loisirs, cantines scolaires, marchés ou exploitations.....



Sophie Vidal est diététicienne, responsable régionale INTERFEL, association interprofessionnelle des fruits et légumes frais.