Salon "24h Emploi Formation" à Alençon mardi 22 septembre

et puis une première édition dans l'Orne du salon "24h l'emploi", l'objectif rapprocher en un même lieu des entreprises qui ont des postes à pourvoir et des candidats. Le recrutement est difficile aujourd'hui pour bon nombre de PME et TPE. Les modes de recrutement sont-ils à réinventer ? Les salons ont l'avantage de permettre d'accéder directement à l'étape de l'entretien, sans passer par la case du filtre du CV. Tous les profils sont les bienvenus. L'inscription est obligatoire, rendez-vous sur le site 24h-emploi-formation.com.