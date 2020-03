Salon de la bière Artisanale " Aude a la bière" à Gruissan

Samedi 30 mars et Dimanche 31 mars 2019,



21 brasseurs seront présents au salon de la bière artisanale "Aude a la bière" au palais des Congrès de Gruissan. Venez découvrir et redécouvrir cet évènement pour sa deuxième édition.

Initiés, épicuriens ou amateurs de bonnes bières pourront apprécier la diversité et les saveurs des bières locales de l'Aude principalement.

Profitez de cette occasion unique pour rencontrer et échanger avec ces passionnés de la bière.



Invités: Olivier Harman et Xavier Benoits