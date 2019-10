Salon du livre de la Durbellière : émissions et tables-rondes autour des Guerres de Vendée

Haut lieu de la mémoire vendéenne, fief familial des La Rochejaquelein, le château de la Durbellière a accueilli les 21 et 22 septembre 2019 son premier salon du livre.

Un salon consacré au livre vendéen, au cœur des journées du patrimoine avec comme président d'honneur, le romancier Yves Viollier. À cette occasion, RCF Vendée a posé ses micros et a proposé plusieurs tables-rondes et émissions enregistrées en public, sur le thème des Guerres de Vendée et de l’identité vendéenne.

Emissions Spéciales Les Guerres de Vendée à travers le roman

Emissions Spéciales Enquête sur l'idendité vendéenne - Table-ronde salon de la Durbellière

Emissions Spéciales "Des crimes de guerre, contre l'humanité, et de génocide ont été commis en Vend