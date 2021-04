Sam outillage, toujours sur son site stéphanois, crée le SAM Center

La société Sam outillage est centenaire.

Issu des Forges Stéphanoises, PME familiale fondée en 1906, SAM est un fabricant stéphanois multi-spécialiste d'outillage à main professionnel.

Le confinement a, de façon inattendue, permis à l'entreprise de poursuivre sur sa lancée d'investissements et d'innovation, notamment par l'implantation d'un nouveau bâtiment, le Sam Center, et le développement de la radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID.

découverte ou redécouverte de Sam Outillage avec son Directeur Général : Olivier Blanc.