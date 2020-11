Samuel Demars, coordinateur de la pastorale des jeunes de Cherbourg-Hague

Découverte de catholiques de 14, 15 et 16 ans qui ont une soif de Dieu débordante. Dans le diocèse de Coutances-Avranches, la pastorale des jeunes a lancé son rallye numérique. Un rallye pour les collégiens et lycéens manchois. Mais, alors que le confinement empêche les rassemblements religieux, la pastorale vient de réussir un tour de force. Les inscriptions pour le rallye sont bien plus nombreuses que prévu. Aujourd'hui, nous recevons Samuel Demars. Il est le coordinateur de la pastorale des jeunes du doyenné de Cherbourg-Hague.