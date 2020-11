Cette semaine rencontre avec Sandra Belmondo: couturière et créatrice de la marque Hanami.

Outre les créations qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants Sandra Belmondo propose également des ateliers de couture à domicile et des formations pour tout niveaux.

L'idée est le partage d'un savoir-faire grâce à Sandra Belmondo: créatrice d'accessoires de mode et de création textile.

hanami-creatextile.fr