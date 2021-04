Sang Océan et l'opération Stop Shark Finning

Sang Océan est une association de sensibilisation à la protection des océans et de la vie marine.

On revient de cette deuxième partie sur l'opération Stop Finning

Pour en parler Iris Domain et Emma Fourreau les créatrices de l'association.

Plus d'infos : https://www.instagram.com/sang.ocean/?hl=fr

Découvrir leurs vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCNa_o34axmUs1YRH04QvcVA/about