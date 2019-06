Sarthe Tourisme dévoile son bilan pour l'année 2018 : + 3.1% de visiteurs

Sarthe tourisme fait le bilan des chiffres pour l'année 2018 au niveau du département. Une année encourageante et en progression, avec + 2.5% de nuitées, plus de 6 300 000 touristes recensés et des investissements en hausse de 17% dans le secteur privé. En Sarthe les touristes étrangers viennent majoritairement du Royaume-Uni. L'impact de la course automobile est fort encore cette année, avec 114,7 milliards d'euros de retombées pour le circuit des 24H. Pour en savoir plus, Véronique Rivron, présidente de Sarthe Tourisme est au micro de Pierre Girault pour RCF Sarthe.