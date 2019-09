Sauvegarde du patrimoine en danger

Le village d'Orthoux fait partie de la commune d’Orthoux-Sérignac- Quilhan (Gard), composée de cinq hameaux : Orthoux, Sérignac, Quilhan, Rauret, Les Mazes.

Depuis l’année 2005, des habitants d’Orthoux-Sérignac-Quilhan se mobilisent avec la mairie pour lancer un programme de restauration de leur église «Notre Dame de la Nativité », petite église romane reconstruite au XVIIème siècle possédant de magnifiques peintures à l’intérieur du chœur…

Petite église romane, Notre Dame de la Nativité est située au cœur d’Orthoux. Cette église à nef unique, de plan rectangulaire, présente un appareil irrégulier typique du 17ème siècle. L’originalité à l’extérieur réside en son clocher, très élancé qui contraste avec la taille du reste de l’édifice. Il est en pierre paré de deux corniches moulurées, cas unique sur une église de ce type dans le pays.

A l’intérieur, se trouve l’objet principal de la restauration : le chœur, l’arc triomphal et les piliers qui arborent un décor peint de style néo-roman du début du 19ème siècle.

Ces magnifiques peintures représentent les disciples avec leur symbole et leur attribut. Sur la voûte montante du chœur, on peut contempler le Christ, des angelots, le couronnement de la Vierge sur un fond bleu très altéré.

Le clocher qui présentait de profondes fissures et les infiltrations dans le mur sur lequel il repose ont été réparées. Cette première partie des travaux a permis de mettre le batiment hord d'eau. Mais compte tenu des dégradations importantes, du décollement des enduits dûs aux infiltrations, les peintures intérieures d’un intérêt artistique certain sont en état de pré-péril. Leur restauration est donc urgente: les travaux s'élèvent a 60 000€ . Il reste encore a trouver 30 000€ pour pouvoir entreprendre les travaux, qui doivent obligatoirement être réalisés dans les deux ans à venir pour ne pas perdre les subventionss obtenues à cet effet.

Plusieurs manifetations de financement sont prévues dont le vide grenier de la Saint michel à Orthoux le 29 septembre

