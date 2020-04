Sauver la beauté du monde - Jean-Claude Guillebaud

Invité : Jean-Claude Guillebaud, journaliste et essayiste

Voir la beauté est une question de regard. Pour la sauver, sommes-nous prêt à changer notre regard et savoir nous émerveiller ?

Ce temps de crise sanitaire est-il, malgré tout, propice à déceler cette beauté ?



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Des élections sénatoriales bien compromises (Par Dominique Breillat)

Livres : "Je viens vers toi" du père Joseph Proux aux éditions Artège (Par Michel Cordeboeuf)

Environnement : Les propositions de la convention citoyenne pour le climat pour la crise de coronavirus (Par Martine Laplante)

Voyage : Promenade le long de la Garonne de Portets à Lestiac (Par Jean-Luc Pozzo)



Chanson :

The Beatles / Yesterday