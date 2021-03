En ce week-end de changement d’heure, Commune planète s'intéresse à la lumière et à son antithèse, l’absence de lumière et donc la nuit. Pourquoi sommes-nous si sensibles à la lumière? Pourquoi le changement d’heure est-il un sujet si délicat à propos duquel toute décision n’en finit pas de susciter des controverses? Quelle est la place de la lumière et de l’alternance nuit/jour dans notre santé physique et mentale à nous les humains mais aussi dans celle des autres vivants, animaux et plantes? Et quelles sont les conséquences de la place de plus en plus importante de la lumière artificielle dans le monde, au point que l’on parle désormais de pollution lumineuse. Pour nous éclairer sur toutes ces questions, j’accueille le géographe Samuel Challéat. Bonjour… Vous êtes chercheur invité au laboratoire CNRS Géode (Géographie de l’environnement) à Toulouse, auteur de “Sauver la nuit - Comment l’obscurité disparaît, ce que sa disparition fait au vivant, et comment la reconquérir”, paru en 2019 aux éditions Premier Parallèle.