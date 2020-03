Saveurs de Fruits est une petite entreprise familiale et artisanale qui produit depuis 199 des vins de fruits et fleurs, des confitures et des gelées ainsi que des produits du terroir



Située, à l'origine, à Héron, petit village hesbignon, l'entreprise s'est installée à Bièvre, dans les Ardennes namuroises, en 2003.



Le souci principal, chez Saveurs de Fruits, est la recherche constante de la qualité et des saveurs des produits.