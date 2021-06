Savoir accueillir des prêtres venus d'ailleurs

Un des rôles du service diocésain de la mission universelle est de faciliter l'accueil et l'intégration des prêtres, religieux et religieuses venus d'autres pays ou d'autres continents; Les 19 et 20 juin prochain, les prêtres Fidéi Donum se retrouveront à l'évêché : Que signifie ce terme ? Quelles sont les difficultés mais aussi les richesses de ces expériences d'Eglise. Nous en parlons avec l'abbé Athanase Belei, délégué diocésain pour la mission universelle, et Rose-Marie Bazan, responsable de l'enfance missionnaire.